Rencontre avec Thomas B. Reverdy Bibliothèque Denis Diderot – Bondy Bondy, jeudi 21 mars 2024.

Rencontre avec Thomas B. Reverdy Assigné·es à résidence

— Jeudi 21 mars, 16h00 Bibliothèque Denis Diderot – Bondy

Une journée dans un collège-lycée de Bondy, près du carrefour monstre entre autoroute, bretelles et nationale. 7h30-17h, la journée de Mo, lycéen, depuis l’apostrophe matinale des surveillantes au bout du couloir «Casquette ! Téléphone ! Casquette ! Capuche ! » jusqu’à l’embrasement final, en passant par le cours de français de Candice, et l’atelier d’écriture animé par son invité, Paul, écrivain parisien plutôt confidentiel.

Écrit avant les émeutes, ce roman choral résonne à présent comme une sombre et juste prémonition des événements survenus après la mort de Nahel. Sans caricature, il trace le portrait sensible d’élèves et de leurs profs dans des quartiers prioritaires mais oubliés des politiques publiques, aux prises avec le réel et devant s’en débrouiller.

Thomas B. Reverdy, Le Grand secours, Flammarion, 2023

Thomas B. Reverdy est l’auteur de cinq romans publiés chez Flammarion, parmi lesquels Les Évaporés (prix Joseph-Kessel 2014), Il était une ville (prix des Libraires 2016) et L’Hiver du mécontentement (prix Interallié 2018), et Climax (2021).

Bibliothèque Denis Diderot – Bondy 23 Rue Roger Salengro, 93140 Bondy Bondy

