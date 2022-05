Rencontre avec Thierry Le Saëc Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Catégories d’évènement: Finistère

Dans le cadre des Rencontres de Moguériec, L'Atelier Galerie accueillera Thierry Le Saëc pour la présentation de sa collection particulière de livres de dialogue. contact@mariannelaes.com +33 6 76 22 85 97 http://www.mariannelaes.com/

