Rencontre avec Thierry Juteau – L’éruption du volcan Cumbre Vieja (Canaries) en 2021 : une catastrophe annoncée

2022-05-14 – 2022-05-14

A l'occasion de la journée mondiale des océans, Thierry Juteau Professeur émérite de l'Université de Brest, membre du CPIE Littoral basque et de sa commission géologie vous propose de comprendre la formation et le fonctionnement des volcans océaniques. Nés en grande profondeur, ils émergent à la surface de l'océan et leur réveil est parfois brutal comme cela a été le cas avec le Cumbre vieja en 2021. En effet pendant trois longs mois, les habitants de l'île de La Palma, dans l'archipel des Canaries, ont vécu un terrible calvaire. Un nouveau volcan extrêmement actif s'est élevé sur le flanc ouest du vieux volcan Cumbre Vieja, dans la partie sud de d'île. On expliquera pourquoi ces "volcans rouges" ou "volcans de points chauds", s'ils provoquent des dommages matériels considérables, ne sont pas des tueurs…

