Rencontre avec Terre de Liens La Maison des solidarités, 23 septembre 2021, Arcueil.

Rencontre avec Terre de Liens

La Maison des solidarités, le jeudi 23 septembre à 19:00

L’Amap vous invite à venir découvrir l’association Terre de Liens lors de sa distribution le jeudi 23 septembre de 19h à 20h30. ——————————————————————————————————————————- Terre de Liens est né en 2003 de la convergence de plusieurs mouvements liant l’éducation populaire, l’agriculture biologique et biodynamique, la finance éthique, l’économie solidaire et le développement rural. Pour permettre à des citoyens et des paysans de se mobiliser et d’agir sur le terrain, le mouvement a inventé de nouveaux outils de travail capables d’enrayer la disparition des terres et de faciliter l’accès au foncier agricole pour de nouvelles installations paysannes. Ces outils sont à la portée de tous, de sorte que chacun puisse s’impliquer de façon effective dans l’avenir de nos fermes et de notre agriculture. [[https://terredeliens.org/](https://terredeliens.org/)](https://terredeliens.org/)

Proposé par l’amap les paniers d’Arcueil

La Maison des solidarités 102 rue Marius Sidobre 94110 Arcueil Arcueil Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-23T19:00:00 2021-09-23T20:30:00