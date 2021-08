Bordeaux Station Ausone Bordeaux, Gironde Rencontre avec Tatiana de Rosnay Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Station Ausone, le jeudi 16 septembre à 18:00

>>> Rendez-vous à la Station Ausone ou en direct sur la [chaîne YouTube](https://www.youtube.com/user/LibrairieMollat) de la librairie Mollat. >>> Retrouvez le livre : [[https://cutt.ly/AmOFWcY](https://cutt.ly/AmOFWcY)](https://cutt.ly/AmOFWcY) “A Paris, Martin Dujeu, 18 ans, partage son temps entre son beagle Cadet-Cassis et les oeuvres d’Emile Zola. L’école ne l’intéresse pas au grand dam de son père avocat avec lequel il communique peu depuis la mort tragique de sa mère Kerstin. Lors d’une promenade, il rencontre Célestine, une vieille clocharde vivant sous un porche de la rue du Bac.” ©Electre 2021 Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Passe sanitaire et port du masque obligatoires.

Entrée libre

Venez rencontrer Tatiana de Rosnay autour de son ouvrage “Célestine du Bac” paru aux éditions Robert Laffont. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

2021-09-16T18:00:00 2021-09-16T19:30:00

