Rencontre avec Tanguy Descamps, Bastien Boudet, Manon Conquer et Tanguy Marret de Grétry : Basculons ! Dans un monde vi(v)able Brest, 3 mai 2022, Brest.

Rencontre avec Tanguy Descamps, Bastien Boudet, Manon Conquer et Tanguy Marret de Grétry : Basculons ! Dans un monde vi(v)able Square Monseigneur Roull Café de la librairie Dialogues Brest

2022-05-03 – 2022-05-03 Square Monseigneur Roull Café de la librairie Dialogues

Brest Finistère

Face à la gravité des crises écologiques et l’accroissement des inégalités, de jeunes citoyens se lèvent. Dans cet ouvrage, trente d’entre eux, âgés de 18 à 33 ans, racontent l’histoire de leur bascule.

Du lycée à l’agroécologie, des études supérieures aux grèves pour le climat, de Polytechnique aux tiny houses, de la banque aux actions de désobéissance civile, on découvre les prises de conscience, les doutes et les rêves d’une génération happée par les bouleversements du monde et confrontée aux limites planétaires. Tout au long du livre, des députés, agronomes, journalistes et autres acteurs des transitions, plus âgés, portent leurs regards sur ces engagements et tracent des perspectives pour une action intergénérationnelle.

Pour assister à cette rencontre, l’inscription est indispensable. Envoyez-nous un mail à reservation@librairiedialogues.fr dont nous accuserons réception.

+33 2 98 44 88 68 https://www.librairiedialogues.fr/rencontres/

