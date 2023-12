Rencontre avec Tal Madesta # Les Nuits de la lecture Médiathèque Françoise Sagan Paris, 20 janvier 2024, Paris.

Le samedi 20 janvier 2024

de 18h00 à 20h00

.Public adultes. gratuit

Pour cette édition des Nuits de la lecture, consacrée au corps, la médiathèque invite Tal Madesta, auteur de « La fin des monstres, récit d’une trajectoire trans ».

« La société toute entière envisage nos corps trans sous l’angle de la monstruosité ou de la mutilation (…) Moi je refuse de camper ce rôle de bête difforme qui s’agite ».

A travers ce récit, Tal Madesta tente de mettre en mots pour partager et garder trace de son vécu d’homme en transition. S’oublier, s’inventer, douter, se battre, aimer ….. La transition de genre implique de redéfinir son rapport à soi et aux autres, à faire l’expérience de la haine et du rejet, mais aussi d’expérimenter avec intensité sa liberté.

Tal Madesta est journaliste

indépendant spécialisé sur les enjeux LGBTI. Auteur, il a écrit Désirer à tout

prix (Binge Audio Éditions, 2022), essai qui questionne la sexualité

obligatoire, et La fin des monstres (La Déferlante Éditions, 2023), plaidoyer pour

l’émancipation des personnes trans.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Contact : +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr

Photo Adeline Rapon pour La Déferlante