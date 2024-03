Rencontre avec Sylvie Le Bihan Médiathèque Municipale Carhaix-Plouguer, mardi 19 mars 2024.

Lauréate du Prix du Roman de la Ville de Carhaix 2023, Sylvie Le Bihan, originaire de Saint-Brieuc et grande admiratrice de Louis Guilloux, viendra présenter son roman « Les Sacrifiés » et nous parler de son œuvre et de son parcours.

Sans inscription et ouvert à tous. .

Début : 2024-03-19 18:00:00

fin : 2024-03-19

Médiathèque Municipale Espace du Château Rouge

Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne bibli.anim@ville-carhaix.bzh

L'événement Rencontre avec Sylvie Le Bihan Carhaix-Plouguer a été mis à jour le 2024-03-13