Rendez-vous à la Station Ausone. Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/pFPCxZe](https://cutt.ly/pFPCxZe) “L’écrivain-voyageur évoque son rapport à la mort à travers 250 dessins de pendus et de suicidés qu’il réalise depuis ses 20 ans pour ne jamais oublier la mortalité de l’homme et se souvenir de célébrer la vie. Les dessins accompagnent un essai intime sur le sujet, complétés d’une anthologie de textes littéraires et philosophiques.” ©Electre 2022 La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) Venez rencontrer Sylvain Tesson à l’occasion de la sortie de son livre “Noir : textes et dessins” aux éditions Albin Michel. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

