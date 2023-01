RENCONTRE AVEC SVEIN STORKSEN, ÉDITEUR, ET KRISTIN ROSKIFTE Nozay Nozay Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Loire-Atlantique “Magikon, un nom qui traduit la ligne éditoriale de notre maison.

Magi : comme « magique », pour dire le merveilleux et l’imaginaire.

Ikon : comme « icône », pour dire notre attachement au visuel, à l’image.

Un nom à rapprocher également du terme d’”iconotexte” qui désigne l’entité unique formée par l’alliance entre les mots et les images.

Chez Magikon, pas de livre sans image ! Livres d’images, livres de photos, livres d’art, livres pratiques illustrés, bandes dessinées : notre ligne éditoriale est ouverte à toutes les expressions de la culture visuelle. La plupart de nos ouvrages sont des livres d’images destinés aux enfants. Nous aimons l’illustration et nous aimons travailler cette association entre texte et image. Depuis la création de Magikon, de nombreux livres ont remportés des prix et ont été vendus à l’étranger, avec des traductions dans plus de 40 langues”.

Svein Storksen. Public ados/adultes

Gratuit

Entrée libre Informations auprès du réseau des bibliothèques Rencontre proposée dans le cadre de “L’Oeil du Monde – Voyage dans le Grand Nord” Médiathèque Tournepage 21 Rue Alexis Letourneau Nozay

