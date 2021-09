Rencontre avec Susie Morgenstern Médiathèque Louis-Aragon, 8 octobre 2021, Le Mans.

Rencontre avec Susie Morgenstern

Médiathèque Louis-Aragon, le vendredi 8 octobre à 18:00

Quelle vie ! Plus riche, plus inouïe, plus drôle qu’un roman ! Cela tombe bien, Susie Morgenstern est romancière : elle a publié plus de 150 livres, dont d’immenses best-sellers pour les enfants. Avec elle, impossible de s’ennuyer. Tout est rire, autodérision, émotion. Elle a l’art de raconter les petits et les grands moments de la vie, les chagrins, les joies, mais surtout l’éblouissement d’aimer. De ses 18 exils, elle tire un hymne à la vie qui se lit pied au plancher et sourire aux lèvres. Rencontre animée par Nathalie Prince, professeur de littérature générale et comparée à Le Mans Université. Tout-public.

Gratuit, sur réservation

Rencontre avec Susie Morgenstern, invitée au salon du livre, pour son dernier livre “Mes 18 exils” (Editions Iconoclaste, 2021).

Médiathèque Louis-Aragon 72000 Le Mans, 54 rue du Port Le Mans Sarthe



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-08T18:00:00 2021-10-08T19:00:00