Meuse Rencontre avec Susie Morgenstern et Anne Herbauts. La première écrit sur tous les sujets qui concernent les enfants et adolescents, l’école, la famille, l’amour, la sexualité, la nourriture… avec humour, fantaisie et générosité. « J’aime espionner la vie de tous les jours et essayer de construire mes histoires autour de ce monde réel. » Américaine née dans le New Jersey, Susie Morgenstern vit à Nice où elle a enseigné l’anglais à la faculté de Sophia-Antipolis jusqu’en 2005. Ses livres ont remporté une ribambelle de prix. La seconde illustre, dessine. Elle a publié une cinquantaine de livres, principalement des albums pour la jeunesse d’une grande sensibilité. Primée et reconnue dans le monde entier, Anne Herbauts est née à Bruxelles en 1975. Elle a fait ses études supérieures à l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles en Illustration & Bande Dessinée et travaille avec Casterman depuis 25 ans où elle a réalisé plus de trente albums. L’occasion de les réunir était trop belle pour la manquer…

… Alors venez retrouver ce deux grands Noms de la littérature Jeunesse le temps d’une discussion chaleureuse ! Événement organisé par l’association Caranusca dans le cadre du festival littéraire itinérant Les petites passerelles, en partenariat avec la librairie La Fabrique et la bibliothèque Jean Jeukens.

Tout public et gratuit, accessible sur réservation dans la limite des places disponibles auprès de la librairie. +33 3 29 45 59 10 http://www.caranusca.eu/ Caranuska

