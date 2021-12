Grenoble Bibliothèque d'étude et du patrimoine Grenoble, Isère Rencontre avec Susie Morgenstern Bibliothèque d’étude et du patrimoine Grenoble Catégories d’évènement: Grenoble

le samedi 22 janvier 2022 à 20:00

Le dernier livre de Susie Morgenstern, _Nos 18 exils_ (L’Iconoclaste) est une autobiographie en pastilles évoquant tous les grands et petits exils de l’existence. Entre joies et chagrins, sans filtre et sans fard, c’est aussi une merveilleuse déclaration d’amour à la vie. Evoquer les exils qui ponctuent une vie et nous font devenir qui nous sommes pourrait être un exercice périlleux, triste, voire douloureux. C’est tout l’inverse sous la plume de Susie Morgenstern ! Si le texte est moins léger qu’il n’y paraît, si l’on n’évite pas les sujets qui peinent, et si parfois un peu de mélancolie affleure, la joie, l’optimisme et l’autodérision s’avèrent être ses plus beaux atours pour traverser la vie. Comme elle le dit si bien _« Personne ne sort d’ici vivant »_, c’est donc avec sincérité, tendresse, malice et humour qu’elle partage son plaisir de vivre à chaque page. Rencontre littéraire Bibliothèque d’étude et du patrimoine 12 boulevard maréchal Lyautey 38000 Grenoble Grenoble Secteur 2 Isère

