Rencontre avec Stuart Butler Mourenx, 20 mai 2022, Mourenx.

Rencontre avec Stuart Butler Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx

2022-05-20 18:30:00 – 2022-05-20 Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu

Mourenx Pyrénées-Atlantiques Mourenx

Ecrivain, journaliste et photographe pour le célèbre guide de voyage Lonely Planet, premier éditeur de guides de voyage dans le monde. De l’Ethiopie au Sri Lanka en passant par la Norvège et l’Indonésie, il sillonne la planète tout au long de l’année pour fournir aux voyageurs conseils et astuces. Découvrez comment il travaille et quelles sont les anecdotes les plus folles recueillies au fil de ses voyages.

+33 5 59 80 58 80

le MIX

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx

