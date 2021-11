Toulouse Librairie Floury Frères Haute-Garonne, Toulouse Rencontre avec Stéphane Servant Librairie Floury Frères Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Rencontre avec Stéphane Servant Librairie Floury Frères, 22 janvier 2022, Toulouse. Rencontre avec Stéphane Servant

Librairie Floury Frères, le samedi 22 janvier 2022 à 11:00 Rencontre avec Stéphane Servant, auteur jeunesse Librairie Floury Frères 36 rue Colombette 31000 Toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T11:00:00 2022-01-22T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Librairie Floury Frères Adresse 36 rue Colombette 31000 Toulouse Ville Toulouse lieuville Librairie Floury Frères Toulouse