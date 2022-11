[Rencontre] avec Stefan Cornic Pavillon de l’Arsenal Paris Catégories d’évènement: île de France

Visite guidée de l’exposition « Le Grand Paris des écrivains ». Passionné par les rapports entre art, architecture et cinéma, Stefan Cornic filme depuis 2019 la métropole du Grand Paris au travers du regard d’autrices et auteurs contemporains. Rencontre et échanges à l’occasion de l’exposition Le Grand Paris des écrivains, rétrospective de cette série de courts métrages produite par le Pavillon de l’Arsenal et Année Zéro. Pavillon de l’Arsenal 21 boulevard Morland 75004 Paris Contact : https://www.pavillon-arsenal.com/fr/visites-activites/12594-rencontres-avec-stefan-cornic.html 0142763437 infopa@pavillon-arsenal.com https://www.facebook.com/PavillonArsenal https://www.facebook.com/PavillonArsenal https://www.pavillon-arsenal.com/fr/visites-activites/12594-rencontres-avec-stefan-cornic.html

