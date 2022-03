Rencontre avec Sorj Chalandon Beyrouth Beirut Catégorie d’évènement: Beirut

Dans le cadre du Mois de la Francophonie et dans la continuité du Choix Goncourt de l'Orient, l'AUF Moyen-Orient organise, en partenariat avec l'Académie Goncourt et les Instituts Français de la région, un webinaire littéraire avec Sorj Chalandon auteur de « Enfant de Salaud ». Cet entretien littéraire est le premier de la série des 4 rencontres avec les auteurs du Prix Goncourt 2021. Il sera animé par Salma Kojok, écrivaine et présidente du Jury du Choix Goncourt de l'Orient et diffusé en direct sur la page Facebook de l'AUF Moyen-Orient : https://www.facebook.com/AUF.MoyenOrient/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-22T16:00:00 2022-03-22T17:00:00

