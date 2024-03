Rencontre avec Sophie Berger Librairie Actes Sud Arles, jeudi 14 mars 2024.

Rencontre avec Sophie Berger Rencontre autour de son premier roman « Banc de brume » Jeudi 14 mars, 17h30 Librairie Actes Sud Entrée libre

Le Jeudi 14 Mars à 18h30, rencontre –signature avec Sophie Berger, autour de Banc de brume, premier roman paru aux éditions Gallimard. Réalisatrice son, ingénieure du son, mais aussi agrégée de Lettres, elle mêle tous ses talents dans ce très beau texte fait de mots ( bien-entendu),mais aussi de silence et de sons. Le silence est celui de sa famille autour d’Olivier et Yvonne, jeunes mariés, morts en 1976 dans un accident d’avion. Les sons sont les traces qu’elle va essayer d’en retrouver. Et les mots en font un roman tout en sensibilité et en finesse.

Librairie Actes Sud 47, rue du Docteur Fanton, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 49 56 77 http://www.librairieactessud.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.librairieactessud.com/agenda-152106/rencontre-avec-sophie-berger/ »}]

