RENCONTRE AVEC SONIA TIR ET DAVID VALENCE Librairie Le Neuf Saint-Dié-des-Vosges, samedi 17 février 2024.

Samedi

Une rencontre inédite autour de la sortie du livre Sortir du placard sur la question LGBT et Politique paru aux éditions Fayard en ce début d’année 2024.

En présence de Sonia Tir, autrice du livre, conseillère politique et journaliste (Quotidien, C Politique, Envoyé spécial…) et David Valence, ancien maire de Saint-Dié des Vosges et actuel député de la deuxième circonscription.

Le coming-out en politique, affaire privée ou publique ?

Il y a dix ans, les députés votaient en faveur du mariage pour tous. Les tensions d’alors sont depuis en partie retombées et la visibilité des personnes LGBT dans le paysage politique français s’est accrue. Les successeurs de Bertrand Delanoë : Gabriel Attal, nommé récemment au poste de 1er ministre, Clément Beaune, Alice Coffin, David Valence et tant d’autres sont ministres, députés, maires, diplomates…

L’orientation sexuelle des politiques LGBT a-t-elle influé sur leur parcours ? A-t-elle été une force ou un frein dans leur ascension ? Doivent-ils être discrets ou militants ? Des questions qui seront posées aux deux intervenants.

Sonia Tir a rencontré plus d’une centaine d’acteurs politiques , associatifs et intellectuels, dont David Valence, auquel est consacré un chapitre.

Ce livre est un passionnant tour d’horizon du monde politique et intègre des portraits inédits y compris du personnel politique qui a basculé (de la manif’ pour tous à la reconnaissance du mariage pour tous).Tout public

0 EUR.

Librairie Le Neuf 5 Quai du maréchal Leclerc

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est llibeneuf@gmail.com

Début : 2024-02-17 10:30:00

fin : 2024-02-17 12:00:00



