Rencontre avec Simon Cojean Médiathèque Riec-sur-Bélon, vendredi 19 avril 2024.

A la suite de sa résidence artistique à Riec-sur-Bélon en février, venez à la rencontre de Simon Cojean, humoriste, comédien et danseur.

Après 10 ans de guidage à travers toute la Bretagne, Simon Cojean, guide conférencier titulaire du Diplôme d’Etudes Celtiques à l’université de Rennes 2, décide de raconter sa Bretagne, aussi connue que méconnue, il invente un nouveau concept, le One Breizh Show dans le but de (r)éveiller les Bretons à leur culture.

Après 2 ans d’écriture et de ré-écriture, épaulé par des professionnels de l’humour, et sa rencontre avec son metteur en scène, Sébastien Chambres, son spectacle est prêt, il s’appellera 100% beurre salé . En juillet 2017 il entame un tour de Bretagne de 1 100 km à vélo et joue son spectacle dans 14 communes des 5 départements. Depuis, 6 000 personnes sont venus l’applaudir aux 4 coins de la Bretagne et son sketch sur la gavotte a dépassé le Million de vue sur Facebook.

Humour, Danse, Musique et surtout Bretagne…Voilà donc les ingrédients des spectacles de Simon.

Cette rencontre/causerie sera l’occasion, pour Simon Cojean, d’évoquer son métier de comédien, le processus de création d’un spectacle et biensûr son attachement à la Bretagne et aux Bretons. .

Début : 2024-04-19 00:00:00

Médiathèque 2 Rue des Gentilshommes

Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne mem-accueil@riecsurbelon.bzh

