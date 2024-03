Rencontre avec Shubhanghi Swarup Musée national des arts asiatiques – Guimet Paris, samedi 18 mai 2024.

Rencontre avec Shubhanghi Swarup Un moment littéraire avec l’auteure indienne Shubhanghi Swarup, lauréate en 2022 du Prix Émile Guimet de littérature asiatique pour son premier roman Dérive des âmes et des continents publié aux édit… Samedi 18 mai, 19h30 Musée national des arts asiatiques – Guimet Gratuit dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T19:30:00+02:00 – 2024-05-18T20:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T19:30:00+02:00 – 2024-05-18T20:30:00+02:00

Un moment littéraire avec l’auteure indienne Shubhanghi Swarup, lauréate en 2022 du Prix Émile Guimet de littérature asiatique pour son premier roman Dérive des âmes et des continents publié aux éditions Métailié.

Roman tellurique où les histoires semblent surgir organiquement le long d’une ligne de faille qui fait trembler la terre et tout ce qu’elle contient de l’océan Indien à l’Himalaya, son souffle incroyable surprend par sa puissance narrative, à la hauteur des tsunamis qu’il contient.

Rencontre suivie d’une séance de dédicace à la librairie-boutique du musée.

Musée national des arts asiatiques – Guimet 6 place d’Iéna 75016 Paris Paris 75116 Paris Île-de-France 01 56 52 53 00 http://www.guimet.fr https://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-Guimet/34618279264?fref=ts;https://twitter.com/MuseeGuimet?lang=fr Depuis sa fondation en 1889 par l’industriel lyonnais Émile Guimet (1836-1918), le musée national des arts asiatiques – Guimet conserve aujourd’hui l’une des plus riches collections d’art asiatique au monde, se déployant sur trois sites : le musée principal place Iéna, l’hôtel d’Heidelbach abritant les collections de mobilier chinois, le jardin et son pavillon de thé japonais, et le musée d’Ennery, fabuleux cabinet de curiosités. Le MNAAG s’attache également à présenter parmi les expositions temporaires l’art contemporain et la photographie. Métro : Iéna, Trocadéro, Boissière / Bus : n°30, 32, 63, 82 Stationnement : avenue Kléber, avenue George V (place de l’Alma) Taxis : avenue d’Iéna devant le musée

© DR