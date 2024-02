Rencontre avec Shoukria Haidar les femmes sous les talibans Centre social La Haut Oloron-Sainte-Marie, samedi 16 mars 2024.

Rencontre avec Shoukria Haidar les femmes sous les talibans Centre social La Haut Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Née à Kaboul en 1957, après le coup d’état d’avril 1978, et l’invasion de l’Armée rouge, elle doit quitter son pays en 1980 pour la Pakistan, puis la France où elle obtient l’asile politique en 1981. Retournée à Kaboul en août 1995 pour participer à la reconstitution du pays, elle fut particulièrement choquée par la prise de Kaboul en septembre 1996 par les milices Taliban.

Consciente de la nature de cette nouvelle force de frappe, à l’encontre de la culture et de la société afghane, et de l’intérêt du peuple d’Afghanistan, et particulièrement des femmes, elle fonde l’association Negar, pour dénoncer et informer de la vraie nature de ces milices, et faire entendre les cris de souffrance des femmes afghanes. Depuis, son combat n’a de cesse pour les droits des femmes en Afghanistan, pour que toutes et tous aient les mêmes droits, sans discrimination de genre. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 17:00:00

fin : 2024-03-16 20:00:00

Centre social La Haut 25 Place Saint-Pierre

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

