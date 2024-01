Rencontre avec… Séverine Chevalier et Anne Bourrel Librairie La Curieuse Arudy, samedi 9 mars 2024.

Rencontre avec… Séverine Chevalier et Anne Bourrel Librairie La Curieuse Arudy

La rencontre entre Séverine Chevalier et Anne Borrel portera sur la place de la femme et les dynamiques de la relation mère/fille dans leurs œuvres respectives. Séverine Chevalier explorant les expériences féminines contemporaines et Anne Bourrel plongeant dans les complexités des liens familiaux, offriront un dialogue captivant sur ces thèmes avec une perspective littéraire unique sur la condition féminine.

Début : 2024-03-09 11:00:00

