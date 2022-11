Rencontre avec Serge Collinet Léon, 3 décembre 2022, Léon.

Rencontre avec Serge Collinet

2022-12-03 11:00:00 – 2022-12-03 12:30:00

Présentation de l’ouvrage « Mémoires du rugby à l’ancienne ». Vente et dédicace du livre et échange avec l’auteur avec la modération de Jean-Michel Cormary.

Serge Collinet a écrit de nombreux ouvrages de pédagogie qui font référence, en France et à l’étranger, vendus à plus de 80 000 exemplaires.

Les souvenirs du rugby à l’ancienne dans lesquels nous embarque l’auteur sentent l’huile camphrée, le cuir, la sueur et la fraternité. Ils font sourire, rire et pleurer. En noir et blanc, un vieux cliché d’équipe entretient la mémoire. Les poils se dressent sur la peau quand, au hasard d’une page, tous les copains de la vieille photo sont là , en couleurs. Comme avant.

Informations au 06 85 04 21 73.

+33 6 85 04 21 73

AFLC Léon

Grange des Sports Avenue du Lac Léon

