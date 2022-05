Rencontre avec Secyl Gilet et visite guidée de l’exposition, 4 juin 2022, .

Rencontre avec Secyl Gilet et visite guidée de l’exposition

2022-06-04 – 2022-06-04

Suite à l’exposition hommage à Jenny de Vasson, le musée propose la 1ere édition du Festival Femmes Photographes. Cette année, l’édition sera consacrée à Sécyl Gilet et sera visible par tous puisque située en extérieur (grilles du palais de justice, square George Sand, place de l’abbaye).

Sécyl Gilet porte un regard esthétique et lucide sur le paysage qui l’entoure. Simple et fort, soumis aux aléas du temps et pourtant façonné par la main de l’homme. Le regard qu’elle pose sur les paysages du Berry interroge sur son devenir face à la précarité du milieu agricole en Boischaut Sud.

Rencontre avec l’artiste et visite guidée de son exposition.

Le Musée George Sand propose une rencontre avec Secyl Gilet et une visite guidée de son exposition hors les murs.

Suite à l’exposition hommage à Jenny de Vasson, le musée propose la 1ere édition du Festival Femmes Photographes. Cette année, l’édition sera consacrée à Sécyl Gilet et sera visible par tous puisque située en extérieur (grilles du palais de justice, square George Sand, place de l’abbaye).

Sécyl Gilet porte un regard esthétique et lucide sur le paysage qui l’entoure. Simple et fort, soumis aux aléas du temps et pourtant façonné par la main de l’homme. Le regard qu’elle pose sur les paysages du Berry interroge sur son devenir face à la précarité du milieu agricole en Boischaut Sud.

Rencontre avec l’artiste et visite guidée de son exposition.

dernière mise à jour : 2022-03-30 par