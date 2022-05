Rencontre avec Sébastien Gayet Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Rencontre avec Sébastien Gayet, 18 juin 2022, Valence. Rencontre avec Sébastien Gayet Librairie L’oiseau Siffleur 66 Avenue Victor Hugo Valence

2022-06-18 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-18 17:00:00 17:00:00 Librairie L’oiseau Siffleur 66 Avenue Victor Hugo

Valence 26000 La librairie accueille l’auteur jeunesse Sébastien Gayet pour une séance de dédicaces. coucou@loiseausiffleur.fr +33 4 75 41 57 04 http://www.loiseausiffleur.fr/ Librairie L’oiseau Siffleur 66 Avenue Victor Hugo Valence

dernière mise à jour : 2022-04-23 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Librairie L'oiseau Siffleur 66 Avenue Victor Hugo Ville Valence lieuville Librairie L'oiseau Siffleur 66 Avenue Victor Hugo Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Rencontre avec Sébastien Gayet 2022-06-18 was last modified: by Rencontre avec Sébastien Gayet Valence 18 juin 2022

Valence Drôme