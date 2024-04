Rencontre avec Saraï Milcom – Médiathèque intercommunale, Lézignan-Corbières (11), samedi 20 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T10:00:00+02:00 – 2024-04-20T11:30:00+02:00

Fin : 2024-04-20T10:00:00+02:00 – 2024-04-20T11:30:00+02:00

10 h Rencontre avec Saraï à la Milcom – Médiathèque de Lézignan-Corbières

Discussion et rencontre avec les musiciens animées par Dominique Larroque.

Les propos seront illustrés musicalement par les musiciens en acoustique.

Un moment convivial terminera cette rencontre.

Entrée gratuite

En soirée à 20 h 30 vous pourrez aller à l’Abbaye médiévale de Lagrasse pour découvrir ce trio en Concert/Bal.

Saraï est constitué de Sophie Cavez (accordéon diatonique), Juliette Minvielle (chant & percussions) et Baltazar Montanaro (violon baryton).

https://compagnie-montanaro.com/les-creations-de-la-compagnie-montanaro-2/imaginogene-series/sarai/

Pour réaliser la première phase de ce projet, Baltazar a constitué un corpus de textes à partir des fonds documentaires du CIRDOC. Ces textes du XVe au XXIe siècle, traitent exclusivement des relations amoureuses, sous toutes leurs formes, profondes, espiègles ou décalées, toutes choisies pour être sans mièvrerie. À partir de cette première sélection Baltazar a entamé un travail de composition. C’est ensuite en commun avec ses compères Sophie Cavez et Juliette Minvielle que le répertoire s’est constitué, chacune amenant sa part de vécu et d’ouverture.

La mine d’or culturelle qu’est le Cirdòc a permis de réaliser une sélection de poèmes exclusivement féminins, s’étalant sur plusieurs siècles, permettant de faire dialoguer des femmes ayant connu des destinées fort éloignées, tout en partageant une langue et une

forme d’expression qui est la poésie. Ainsi, des textes de Louisa Paulin résonnent avec ceux, contemporains, d’Aurélia Lassaque. Marcella Delpastre, L’albanalenca, Bénédicte Bonnet ou certaines trobairitz se trouvent aujourd’hui dans un même tour de chant intemporel.

Ce répertoire est une invitation à questionner les différentes formes d’amour. Plus qu’un sujet de société, c’est un besoin vital pour la construction du monde « d’après » qui reste à naître, où l’entraide remplacera la rivalité, où le genre des individus ne définira plus leur place sociale ni leurs libertés.

Milcom – Médiathèque intercommunale, Lézignan-Corbières (11) 16, Avenue Maréchal Joffre

