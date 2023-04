Rencontre avec Sarah Lenka et Macha Gharibian L’Alliance Française, 13 mai 2023, Paris.

Le samedi 13 mai 2023

de 18h00 à 19h30

.Public adolescents adultes. gratuit

Le Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés Paris propose chaque année en mai, depuis 22 ans, au cœur du Paris culturel et artistique, des concerts et rencontres uniques dans des lieux exceptionnels.

Sarah LENKA et Macha GHARIBIAN

RENCONTRE RETRANSMISE EN DIRECT ET EN SIMULTANÉ DANS LE RÉSEAU DES ALLIANCES FRANÇAISES MONDE

Dans le cadre du programme culturel de l’Alliance Française, cette rencontre fera l’objet de la création de supports pédagogiques pour l’enseignement du français langue étrangère, mis à disposition à l’intégralité du réseau des alliances françaises. La rencontre sera accessible en direct depuis la chaîne YT de l’Alliance Française : https://www.alliancefr.org/event/chants-de-femmes-transmission-13-05-2023-13-05-2023-1716/register

UN HÉRITAGE FÉMININ

Comment l’histoire, les tragédies passées, les musiques et les paroles ancestrales trouvent-elles une résonnance dans la musique et le travail des artistes ? Plutôt qu’un débat théorique, le festival donne la parole à deux artistes musiciennes particulièrement sensibles à ces sujets.

Sarah Lenka nous parlera de ce qui a constitué le fil conducteur de ses albums Women’s Legacy et Mahala, ainsi que ses deux premiers sur Billie Holiday et Bessie Smith : le désir de plonger dans la fonction primale du chant et de mettre en lumière ces femmes qui ont ouvert un chemin, qui ont libéré la parole et témoigné, laissant derrière elles un héritage à transmettre.

Elle évoquera son travail de recherche qui l’a conduite notamment à étudier les travaux de l’ethnomusicologue Alan Lomax (1915-2002). Celui-ci a recueilli les paroles et les chants d’hommes et de femmes dans les prisons agricoles lors d’un voyage dans le Sud des États-Unis. « Les femmes chantaient à leurs âmes, remarque Sarah Lenka, elles chantaient parfois tout sauf leurs conditions, elles chantaient l’amour, une histoire entendue, une chanson populaire. Elles témoignaient. La femme, le chant instinctif, l’art par la transmission, confie-t-elle, ont toujours été mon fil conducteur depuis le début de ma vie de chanteuse. Chanter est une certaine victoire sur la maltraitance et le silence. Le chant se transmet, il laisse une trace, permet de revendiquer, d’apaiser, de bercer… quand les mots ne suffisent plus. »

Sarah Lenka nous fera écouter quelques-unes de ces voix qui ont su l’émouvoir. Des voix qui sans mots réussissent à nous bouleverser et nous raconter. Une manière de rendre hommage à leur courage qui inspire tant de femmes aujourd’hui encore plongées dans le silence.

La musique de la pianiste Macha Gharibian, avec qui Sarah Lenka collabore régulièrement sur scène, fait écho à la sensibilité de Sarah et ses questionnements. Son univers jazz s’épanouit au croisement de trois cultures : l’Arménie des ancêtres, le Paris du cœur et un New York d’adoption. Elle chante, joue et écrit son héritage familial, invitant à un voyage ancestral dans ses notes et sa musicalité. Ce chemin, c’est précisément celui emprunté dans son dernier album Joy Ascension, publié en 2020. Elle viendra apporter son regard sur le sujet.

La rencontre sera animée par la journaliste et autrice Gaëlle Renard. Après avoir travaillé pour France Inter et France Culture, elle est aujourd’hui animatrice à FIP.

Avec Sarah Lenka, chanteuse-auteure-compositrice Macha Gharibian, chanteuse-auteure-compositrice et pianiste

L'Alliance Française 101 boulevard Raspail 75006 Paris

