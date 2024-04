Rencontre avec Sarah Farmer Château Orion, dimanche 14 avril 2024.

Rencontre avec Sarah Farmer Château Orion Pyrénées-Atlantiques

L’historienne américaine Sarah Farmer, spécialiste de la France et qui vient de publier La Modernité est dans le pré (Flammarion), met en perspective les bouleversements actuels du monde agricole.

Dans la foulée des mutations de la campagne depuis 1945, c’est toute la France qui change. Cette année 2024 quand les agriculteurs sont allés dans la rue, tous s’y sont retrouvés avec eux. Même les responsables politiques censés mettre fin au désordre semblaient d’accord, habités de la même nostalgie. Que se passe-t-il ? Tandis que les gilets jaunes soulevaient tant d’oppositions ? Pourquoi la France se reconnaît-elle dans

cette histoire terrienne et pas dans les révoltes venues des mondes des services ?

Sarah Farmer analyse ces mutations profondes exode et retour partiel, néo-ruralisme, opposition obsolète entre ville et campagne, agro-industrie nécessaire ou non… 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 17:00:00

fin : 2024-04-14

Château 8 A route de Lasbordes

Orion 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine rencontre.orion@gmail.com

