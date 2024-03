Rencontre avec Sara Ahmed La Parole Errante Montreuil, vendredi 22 mars 2024.

22 MARS – 19H – EN OUVERTURE DU SALON ANTICOLONIAL ET ANTIRACISTE : RENCONTRE AVEC SARA AHMED

Nous avons le plaisir d’accueillir Sara Ahmed à l’occasion de la traduction en français de 3 de ses œuvres (Vivre une vie féministe (@hors_d_atteinte ), Manuel rabat-joie féministe (@editionsladecouverte ) et Vandalisme queer (@editions_burn_aout ), publiées en début d’année. Son travail, qui articule approches et pratiques féministes queers, intersectionnelles et postcoloniales, entre en résonance avec les problématiques portées par le salon antiraciste et anticolonial de la Parole Errante, dont la rencontre fera office d’ouverture. Croiser les perspectives, les regards et les expériences, voilà qui nous importe, à Firk. C’est pourquoi nous recevrons en même temps Emma Bigé, sa traductrice qui a écrit « Mouvementements » à la Découverte, Et @fatima_ouassak , autrice de « La puissance des mères », « Pour une écologie pirate » à la découverte et « Rue des passage » chez JC Lattes, qui animeront la conversation.

La Parole Errante 9 rue françois debergue, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://laparoleerrantedemain.org/