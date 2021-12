Grasse Bibliothèque Villa Saint-Hilaire Alpes-Maritimes, Grasse Rencontre avec Sandy Ruperty Bibliothèque Villa Saint-Hilaire Grasse Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

À quoi ressemblent vraiment les histoires d’amour dans les contes de fées ? Rencontre avec Sandy Ruperty, pétillante youtubeuse, éditrice et auteur, qui partagera avec nous sa passion des contes de fées et décortiquera les histoires originelles ainsi que leurs diverses adaptations romanesques ; elle nous expliquera comment mettre des histoires d’amour là où il n’y en avait pas à l’origine. Pour les ados-adultes Parking assuré sur place. Passe sanitaire obligatoire pour les + de 12 ans.

Gratuit, sur inscription.

