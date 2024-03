Rencontre avec Samuel Lewis Librairie Gwarlan Lannion, vendredi 22 mars 2024.

Rencontre avec Samuel Lewis Librairie Gwarlan Lannion Côtes-d’Armor

La librairie Gwalarn a la plaisir de recevoir Samuel Lewis pour échanger autour de son livre La vie simple autonome dans son jardin mois par mois publié aux éditions Ulmer.

Jardinier artiste aux multiples casquettes, il produit avec Gareth son père tout ce dont il a besoin pour son alimentation, avec des outils simples et sans pétrole.

Le livre est entièrement illustré par Samuel, pour montrer chaque étape permettant de révéler le potentiel d’un terrain et créer de l’abondance faire son pain, construire des barrières, accueillir la biodiversité, fabriquer un manche à outil. Ici tout est fait à la main et dans le plus grand respect du vivant. Les photographies d’Evaine Merle témoignent de la joie de ce mode de vie à l’air libre. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 18:30:00

fin : 2024-03-22

Librairie Gwarlan 19 rue du chapelier

Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Rencontre avec Samuel Lewis Lannion a été mis à jour le 2024-03-01 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose