Rencontre avec Samar Yazbek et Emma Aubin-Boltanski Bibliothèque Sorbonne Nouvelle Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Rencontre avec Samar Yazbek et Emma Aubin-Boltanski Bibliothèque Sorbonne Nouvelle, 23 janvier 2023, Paris. Le lundi 23 janvier 2023

de 18h30 à 20h00

. gratuit

19 femmes, 19 témoignages sur la guerre en Syrie. Dans le cadre du cycle À voix haute, littérature et traduction, l’écrivaine et journaliste syrienne Samar Yazbek et l’anthropologue et traductrice Emma Aubin-Boltanski échangeront autour du livre 19 femmes, fruit d’une série d’entretiens menés avec des Syriennes dans leurs pays d’asile, ainsi qu’à l’intérieur du territoire syrien. Cet échange sera l’occasion d’évoquer leur rencontre, leur parcours et leur travail commun ainsi que l’histoire de la Syrie en particulier depuis le début de la guerre en 2011. Bibliothèque Sorbonne Nouvelle niveau 1, le 23/01/2023 à 18h30 Bibliothèque Sorbonne Nouvelle 8, avenue de Saint-Mandé 75012 Paris Contact : https://www.dbu.univ-paris3.fr/accueil-dbu bibliotheque@sorbonne-nouvelle.fr https://www.facebook.com/bibliothequesorbonnenouvelle/ https://www.facebook.com/bibliothequesorbonnenouvelle/

Bibliothèque Sorbonne Nouvelle

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Sorbonne Nouvelle Adresse 8, avenue de Saint-Mandé Ville Paris lieuville Bibliothèque Sorbonne Nouvelle Paris Departement Paris

Bibliothèque Sorbonne Nouvelle Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Rencontre avec Samar Yazbek et Emma Aubin-Boltanski Bibliothèque Sorbonne Nouvelle 2023-01-23 was last modified: by Rencontre avec Samar Yazbek et Emma Aubin-Boltanski Bibliothèque Sorbonne Nouvelle Bibliothèque Sorbonne Nouvelle 23 janvier 2023 Bibliothèque Sorbonne Nouvelle Paris Paris

Paris Paris