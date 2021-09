Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne, Saint-Quentin Rencontre avec Salomé Berlemont-Gilles Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin

Rencontre avec Salomé Berlemont-Gilles Saint-Quentin, 11 septembre 2021, Saint-Quentin. Rencontre avec Salomé Berlemont-Gilles 2021-09-11 15:00:00 – 2021-09-11 16:30:00

Saint-Quentin Aisne L’auteure originaire de Saint-Quentin présentera son roman “Le premier qui tombera”, prix Régine Desforges, prix de la Vocation 2020 et prix du roman Version Femina 2021 L’auteure originaire de Saint-Quentin présentera son roman “Le premier qui tombera”, prix Régine Desforges, prix de la Vocation 2020 et prix du roman Version Femina 2021 +33 3 23 64 61 50 L’auteure originaire de Saint-Quentin présentera son roman “Le premier qui tombera”, prix Régine Desforges, prix de la Vocation 2020 et prix du roman Version Femina 2021 Wikipedia dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Saint-Quentin Autres Lieu Saint-Quentin Adresse Ville Saint-Quentin lieuville 49.84807#3.28825