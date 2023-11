Rencontre avec Salma El Moumni Bibliothèque Sorbonne Nouvelle Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Rencontre avec Salma El Moumni Bibliothèque Sorbonne Nouvelle Paris, 8 novembre 2023, Paris. Le mercredi 08 novembre 2023

de 18h00 à 19h00

.Public adultes. gratuit

Le premier roman de Salma El Moumni raconte le pouvoir destructeur du regard des hommes. De sa plume acérée, la jeune romancière marocaine explore la question du désir, de la dissociation et de l’impossible retour. Une entrée fracassante en littérature. Cette rencontre sera animée par Mariette Jequier, étudiante à l’Université Sorbonne Nouvelle et jurée du Prix du Roman des étudiants France Culture. Bibliothèque Sorbonne Nouvelle 12, avenue Saint-Mandé 75012 Paris Contact : https://www.dbu.univ-paris3.fr/accueil-dbu bibliotheque@sorbonne-nouvelle.fr https://www.facebook.com/bibliothequesorbonnenouvelle/ https://www.facebook.com/bibliothequesorbonnenouvelle/ https://www.dbu.univ-paris3.fr/accueil-dbu

Bibliothèque Sorbonne Nouvelle 12, avenue Saint-Mandé 75012 Paris

