Rencontre avec Sabine Tamisier, dramaturge, dans le cadre du festival “tram’auteur.trice” Joué-lès-Tours, 15 juin 2022, Joué-lès-Tours.

2022-06-15 10:30:00 10:30:00 – 2022-06-15 11:30:00 11:30:00

Joué-lès-Tours 37300

Tram’auteur.trice est un évènement qui met à l’honneur les écritures théâtrales contemporaines pour la jeunesse. Organisé par la Grande Régie et Théâtre en Chemin, ce nouveau rendez-vous annuel en Indre-et-Loire est un temps fort de rencontre entre les artistes, le public scolaire et le grand public et a pour ambition d’élargir le cercle des lecteurs des pièces de théâtres jeunesse.

A ce titre, de nombreuses interventions dans des classes d’écoles élémentaires et de collèges de Joué-lès-Tours ont eu lieu au cours de cette année scolaire.

Point d’orgue de ces rencontres, des lectures publiques de la dramaturge Sabine Tamisier seront proposées la matinée du mercredi 15 juin à la Médiathèque de Joué-lès-Tours.

Autrice associée à THEA, l’action nationale d’éducation artistique, Sabine Tamisier

