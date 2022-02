Rencontre avec Ryoko Sekiguchi, auteure Bibliothèque de la Cité, 10 février 2022, Genève.

Rencontre avec Ryoko Sekiguchi De l’art de traduire des onomatopées arabes en japonais et autres plaisirs de l’existence Dans le cadre de l’exposition : Donne-moi la main on va traverser la rue Dans le cadre de la thématique BM 2021 : Fenêtre sur rue Ryoko Sekiguchi, auteure et traductrice, est une grande gourmande. De gastronomie bien sûr, mais de mots aussi. Entre le Japon et le Liban, vous ne voyez pas vraiment le rapport ? Entre Zeina Abirached et Ryoko Sekiguchi non plus ? Leur rencontre a débuté autour de la traduction du Piano Oriental (éd. Casterman, 2015), et leur échange a d’abord été très concret, puisqu’il a fallu traduire des onomatopées arabes glissées dans le texte en français, le tout en japonais. Dans une discussion à bâtons rompus, nous évoquerons le rapport de Ryoko Sekiguchi à la langue et à l’exil, son amour de la gastronomie, sa vision de Beyrouth. Et nous n’échapperons pas à la question de la catastrophe, et de la manière dont on l’appréhende lorsqu’on vit au Liban ou au Japon. Modération : Laura Sanchez

Bibliothèque de la Cité, Genève



