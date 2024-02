Rencontre avec Rosine Mfetgo Mbakam Annexe librairie Dialogues au SEW Morlaix, dimanche 18 février 2024.

Mambar Pierrette de Rosine Mfetgo Mbakam

La ville de Douala trépigne à l’approche de la rentrée scolaire. Les clientes se bousculent pour que les vêtements des enfants et des cérémonies soient prêts à temps. Plus qu’une simple couturière, Pierrette est aussi la confidente de ses clientes et d’une génération. Mais de fortes pluies menacent d’inonder son atelier un malheur parmi d’autres Pierrette va devoir rester à flot. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 15:30:00

fin : 2024-02-18

Annexe librairie Dialogues au SEW 39 ter Quai du Léon

Morlaix 29600 Finistère Bretagne manu@dialoguesmorlaix.com

