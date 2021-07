Combrit Combrit Combrit, Finistère Rencontre avec Roselyne Javry – Livre Héol Combrit Combrit Catégories d’évènement: Combrit

Finistère

Rencontre avec Roselyne Javry – Livre Héol Combrit, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Combrit. Rencontre avec Roselyne Javry – Livre Héol 2021-07-18 – 2021-07-18 Quai Jacques de Thézac Abri du marin

Combrit Finistère Roselyne Javry, qui connait bien l’Abri du marin pour avoir été l’élue à la Culture lors du début du Musée, présentera son dernier livre, « Héol ». Roselyne Javry, qui connait bien l’Abri du marin pour avoir été l’élue à la Culture lors du début du Musée, présentera son dernier livre, « Héol ». dernière mise à jour : 2021-07-05 par

Détails Catégories d’évènement: Combrit, Finistère Étiquettes évènement : Autres Lieu Combrit Adresse Quai Jacques de Thézac Abri du marin Ville Combrit lieuville 47.87433#-4.12093