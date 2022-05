Rencontre avec Roselyne Frogé Pleudihen-sur-Rance, 7 mai 2022, Pleudihen-sur-Rance.

Rencontre avec Roselyne Frogé Pleudihen-sur-Rance

2022-05-07 – 2022-05-07

Pleudihen-sur-Rance Côtes d’Armor

Roselyne Frogé, auteur poète, nous parlera de ses deux derniers ouvrages :

– Saveurs du dimanche, recueil paru en mars 2022 aux éditions L’Aventure Carto.

Textes poétiques composés par Roselyne Frogé pour accompagner les 30 photographies en Noir et Blanc d’Yvon Kervinio, réalisées dans les années 80 en Bretagne rurale et en Vendée.

Une plongée dans les années 80 : ambiance de fête, de week-end.

– Du respect, recueil paru en janvier 2022 aux éditions Les Dossiers d’Aquitaine.

Un recueil de poésie sur le respect au quotidien mais également un hommage aux soignants et aux bénévoles engagés.

Pleudihen-sur-Rance

