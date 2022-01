Rencontre avec Romain MUSSO Espace Mosaïk Pomeys Catégories d’évènement: Pomeys

Vous êtes accros à la série des **As de la Jungle** ? Vous avez vu le 1er film d’animation au cinéma sorti en 2017 ? Vous êtes fans de Miguel, Maurice, Junior, Batricia et Gilbert ? Vous vous intéressez aux films d’animation ? Vous êtes curieux de découvrir les astuces des films d’animation ? Vous avez des questions ? Venez le **mercredi 9 Février 2022 à 15h à l’Espace Mosaïk** pour discuter avec **Romain Musso** sur la construction d’un film d’animation !

Entrée libre et gratuite

Comment sont montés les films d’animation ? Romain MUSSO viendra nous expliquer son travail d’opérateur compositing sur le film d’animation des As de la Jungle qui sortira sur les écrans courant 2023! Espace Mosaïk 500 rue du Tilleul 69590 Pomeys Pomeys Rhône

