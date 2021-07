Sèvremoine Sèvremoine Maine-et-Loire, Sèvremoine RENCONTRE AVEC ROMAIN ATTANASIO, SKIPPER ET NAVIGATEUR Sèvremoine Sèvremoine Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Sèvremoine

RENCONTRE AVEC ROMAIN ATTANASIO, SKIPPER ET NAVIGATEUR Sèvremoine, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Sèvremoine. RENCONTRE AVEC ROMAIN ATTANASIO, SKIPPER ET NAVIGATEUR 2021-07-02 – 2021-07-02 Médiathèque 6 Rue Jean Moulin

Rencontre et échange avec Romain Attanasio, skipper et navigateur sur ces différentes échappées au cœur des océans et des mers. Il vous raconte son histoire, ses traversées et les conditions de navigation au milieu des océans. Un récit qui vous emmènera en voyage ! Il a dernièrement participé au Vendée Globe et partira en fin d'année pour la Transat Jacques Vabre. Il nous présente son ouvrage consacré à sa vie et à celle de sa compagne sur le couple de skippers qu'ils forment, sort en librairie fin juin. Rencontrez Romain Attanasio, skipper et navigateur, vous raconter ses découvertes au fil des océans. +33 2 41 46 71 89 https://bibliotheques.sevremoine.fr/

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Sèvremoine Étiquettes évènement : Autres Lieu Sèvremoine Adresse Médiathèque 6 Rue Jean Moulin Ville Sèvremoine lieuville 47.12597#-0.99355