Rencontre avec Roberte Laporal, auteure du livre « La couvade ou le père bouleversé » Fabrique Créative de Santé (La), 17 septembre 2021

Horaire : 18:00 20:00

Gratuit : oui sur inscription Renouv’ailes propose une rencontre avec Roberte Laporal, auteure du livre « La couvade ou le père bouleversé » pour un échange autour du rituel de la couvade et de la place méconnue du père dans l’éducation. Travail issu de son livre, construit sur la base de recherches en psychologie, anthropologie et en histoire, cité régulièrement dans la presse. Ce travail met l’accent sur un rite très ancien qui imposait aux pères un congé pré et postnatal dans l’optique de développer le lien d’attachement des deux parents pour leur enfant. Marco Polo a décrit ce rite rencontré en Chine. Fabrique Créative de Santé (La) 2 T rue de la Tour d’Auvergne Île de Nantes Nantes

