Rencontre avec Rim Battal Librairie L'Affranchie Lille

Nord

Rencontre avec Rim Battal

Librairie L'Affranchie, le jeudi 7 avril à 19:00

Mine de rien réunit ses poèmes les plus marquants ainsi que de nombreux inédits. Sa poésie s’inscrit dans une tradition poétique de l’intime, où l’intime est politique. – Au fil des pages, elle s’intéresse aux corps, aux sexualités, à la maternité, aux rapports de pouvoir dans l’amour filial et plus largement à l’état actuel du monde. Elle explore et joue avec les différentes facettes des genres, esquissant ainsi un nouveau modèle de féminité.

À l'occasion de la parution de son anthologie Mine de rien publiée aux Éditions Le Castor Astral.

