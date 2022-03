RENCONTRE AVEC RICHARD GOUGIS Saint-Félix-de-Lodez Saint-Félix-de-Lodez Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Félix-de-Lodez Hérault Saint-Félix-de-Lodez Le journaliste et écrivain Richard Gougis présentera son troisième roman, le thriller historico-fantastique “Sarcophages”, mêlant intrigue policière et histoire locale.

