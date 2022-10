RENCONTRE AVEC RENE FREGNI Lodève Lodève Catégories d’évènement: Hrault

Hrault Rencontre avec René Fregni à la Librairie Un Point un Trait, pour son livre : Minuit dans le ville des songes « J’avais été jadis un voyageur insouciant. Je devins un lecteur de grand chemin, toujours aussi rêveur mais un livre à la main. Je lus, adossé à tous les talus d’Europe, à l’orée de vastes forêts. Je lus dans des gares, sur de petits ports, des aires d’autoroute, à l’abri d’une grange, d’un hangar à bateaux où je m’abritais de la pluie et du vent. Le soir je me glissais dans mon duvet et tant que ma page était un peu claire, sous la dernière lumière du jour, je lisais.

Rencontre avec René Fregni à la Librairie Un Point un Trait, pour son livre : Minuit dans le ville des songes

+33 4 67 88 11 27 https://www.unpointuntrait.fr/

