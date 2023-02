Rencontre avec Régis Volle (écrivain Saint Paulois) Association Lecture et Loisirs Saint Pauloise – Bibliothèque Saint-Paul-lès-Romans Catégories d’Évènement: Drôme

Drome Rencontre avec Régis Volle, écrivain Saint Paulois qui présentera « Contes et légendes » et « Légendes du Dauphiné et des Pays de Savoie » à la bibliothèque le samedi 25 Février à 14h30. bib.splr@laposte.net +33 4 75 71 38 90 Association Lecture et Loisirs Saint Pauloise – Bibliothèque 305, rue du Stade Saint-Paul-lès-Romans

