Rencontre avec Régis Hautière Librairie des Fables, 23 avril 2022, Château-Thierry.

Résumé : Un livre tonique et gai pour (re)découvrir un homme et un écrivain exceptionnels – Verne, c’est le Capitaine du Nautilus ! – Il aurait sûrement bien aimé. – Il a construit toutes les machines extraordinaires de ses romans ! – Non, il les a inventées, c’est déjà pas mal ! – Il était très ami avec Alexandre Dumas et La Fontaine – Cherchez l’erreur… – Tous les personnages de ses romans sont des hommes ! – Pas tout à fait… – C’est l’écrivain le plus traduit au monde ! – Juste derrière Agatha Christie, oui. – Il a fait plein de films ! – Euh… – Il a fait le tour du monde en fusée ! – N’exagérons pas non plus. – Son neveu Gaston lui a cassé les pieds… – Ca, on peut le dire ! – Il est né à Amiens et mort à Nantes – Ce ne serait pas l’inverse ? – C’est l’écrivain le plus traduit au monde ! – Juste derrière Agatha Christie, oui.

À l’occasion de la parution de Vive Jules Verne publié aux Éditions Cours Toujours.

Librairie des Fables 20 Grande Rue, 02400 Château-Thierry



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T09:00:00 2022-04-23T12:00:00