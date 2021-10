Arcueil La Maison des solidarités Arcueil, Val-de-Marne Rencontre avec Regards en Transition La Maison des solidarités Arcueil Catégories d’évènement: Arcueil

Val-de-Marne

Rencontre avec Regards en Transition La Maison des solidarités, 25 novembre 2021, Arcueil. Rencontre avec Regards en Transition

La Maison des solidarités, le jeudi 25 novembre à 19:00

L’Amap vous invite à venir découvrir le Groupe Citoyen “Regards en transition” lors de sa distribution le jeudi 25 Novembre de 19h à 20h30. ——————————————————————————————————————————————- Regards en transition est un groupe de citoyens né au printemps 2018 qui a pour objectif la promotion de « la transition » pour un avenir collectif, solidaire et résilient. En s’appuyant sur la mise en place d’une programmation régulière de projections suivies de débats à l’Espace Municipal Jean Vilar, ce groupe cherche à informer, sensibiliser et inciter à l’action. Il propose des exemples de démarches de transformation locales permettant de mieux se préparer aux grands défis environnementaux, économiques et humains auxquels doivent faire face nos sociétés. Par le choix d’une vision écologique, sociale et solidaire, le groupe cherchera à valoriser les alternatives locales du territoire et à aider à leur développement. [https://agendavalleedelabievre.jimdofree.com/les-alternatives-locales/regards-en-transition/](https://agendavalleedelabievre.jimdofree.com/les-alternatives-locales/regards-en-transition/) Proposé par l’amap les paniers d’Arcueil La Maison des solidarités 102 rue Marius Sidobre 94110 Arcueil Arcueil Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-25T19:00:00 2021-11-25T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Arcueil, Val-de-Marne Autres Lieu La Maison des solidarités Adresse 102 rue Marius Sidobre 94110 Arcueil Ville Arcueil lieuville La Maison des solidarités Arcueil