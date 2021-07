Rencontre avec Raphaël Krafft, auteur de « Les Enfants de la Clarée » Douarnenez, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Douarnenez.

Rencontre avec Raphaël Krafft, auteur de « Les Enfants de la Clarée » 2021-07-20 19:30:00 – 2021-07-20

Douarnenez Finistère Douarnenez

Grand reporter et documentariste, l’auteur s’est rendu en 2017 dans les cols alpins qui consultent la frontière entre l’Italie et la France. C’est par cette voie dangereuse que des personnes, souvent très jeunes, tentent de poursuivre leur chemin. Krafft nous raconte la solidarité des montagnards, et leur incompréhension face à la militarisation de ces montagnes. Il nous emmènera jusqu’en Guinée, le début de la route, pour chercher à comprendre…

Avec la complicité de l’association la Strollad La Obra.

Réservation indispensable à reservation@librairiedelanglerouge.com.

Ouverture des portes à 19:15.

Port du masque obligatoire.

reservation@librairiedelanglerouge.com +33 2 22 12 99 28

